Общество

Круглый стол «Ученые-цивилисты» прошел в псковской академии ФСИН

В преддверии дня российской науки Псковский филиал академии ФСИН России провел межвузовский круглый стол «Ученые-цивилисты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Представители научного кружка «Цивилистика» кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России организовали и провели в дистанционном формате научное мероприятие, посвященное деятельности ученых-цивилистов, внесших значимый вклад в становление гражданского права.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Санкт-Петербургского университета ФСИН России и ПсковГУ.

В ходе мероприятия его участники вспомнили биографию и основные направления научной деятельности выдающихся российских цивилистов Василия Витрянского, Михаила Треушникова, Сергея Муромцева, Вячеслава Рыбакова, Александры Маковской, Михаила Казанцева, Виктора Залесского, Василия Якушева и других ученых.

«Для курсантов и студентов войти в состав научного кружка - это уникальная возможность проявить свои таланты и подружиться с единомышленниками, а также подготовить себя к дальнейшей научной жизни после окончания академии», - сказала преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, руководитель кружка «Цивилистика» в Псковском филиале академии ФСИН России Оксана Крюкова.

В пресс-службе отметили, что в этом году «Цивилистика» отметит 16 лет со дня образования. Научная деятельность кружка была направлена на участие его членов во всероссийских и международных конференциях, подготовку публикаций не только в сборники проводимых мероприятий, но и в журналы, рекомендованные ВАК Минобрнауки России.