Общество

В приемной псковского губернатора работает лишь один здоровый сотрудник

В приемной губернатора Псковской области работает только один здоровый сотрудник. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в Instagram.

«Думаю, вы и сами заметили, как много людей болеет: кто-то коронавирусом, а кто-то различными формами ОРВИ. Как пример, у меня в приемной остался только один здоровый человек. В целом по аппарату заболела почти половина кадров. К счастью, у нас все вакцинированы, поэтому болезнь переносят в легкой форме. Многие уже выздоровели и в понедельник будут на работе», - рассказал Михаил Ведерников.

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Напомним, 4 февраля в Псковской области выявили 419 новых случаев заражения коронавирусом.