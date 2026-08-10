 
Общество

В ГД рассказали о способе вернуть деньги за подарочную карту

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Покупатель может потребовать возврата средств за неиспользованную подарочную карту, в том числе полученную в подарок. Для этого необходимо обратиться в магазин с письменным заявлением, сославшись на ст. 1102 Гражданского кодекса РФ. Об этом 10 августа рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Чтобы вернуть деньги, нужно взять с собой подарочную карту и паспорт, явиться в магазин и написать заявление на возврат денег со ссылкой на ст. 1102 Гражданского кодекса РФ («Обязанность возвратить неосновательное обогащение». — Ред.)», — сказал Свищев «РИА Новости».

Парламентарий пояснил, что при покупке подарочной карты гражданин фактически вносит аванс за будущий товар или услугу. Если покупатель не получил ни товар, ни услугу, продавец не вправе удерживать внесенные средства, поскольку договор купли-продажи в таком случае не считается заключенным, а деньги рассматриваются как неосновательное обогащение, подлежащее возврату по ст. 1102 ГК РФ.

Свищев также отметил, что установленный магазином срок действия карты не отменяет права на возврат средств. По его словам, вернуть деньги может и человек, получивший карту в подарок, поскольку право на возврат принадлежит ее держателю.

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