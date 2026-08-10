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Люди меняют жизнь малой Родины к лучшему — Антон Мороз оценил работу ТОС в Плюсском округе

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Движение территориального общественного самоуправления (ТОС) в Плюсском округе успешно меняет жизнь малой Родины к лучшему благодаря сплоченности жителей и системной поддержке властей. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы Антон Мороз по итогам насыщенного рабочего дня на территории округа №8 в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Антона Мороза в Max

«Вместе с коллегой Дмитрием Мельцером и Главой Плюсского округа Натальей Ивановой мы побывали в нескольких населенных пунктах, пообщались с жителями, обсудили вопросы благоустройства и способы их решения», — рассказал Антон Мороз.

В этот день в Плюсский округ из соседнего Струго-Красненского прибыла делегация активистов ТОС. Депутат отметил особую атмосферу единения: «Мы попали в атмосферу единения, где люди с полуслова понимают друг друга и обсуждают позитивные перемены: способы благоустройства, механизмы привлечения средств и неравнодушных людей, делятся практическим опытом. И всё это благодушно, с юмором и радушием».

Делегация совершила объезд населенных пунктов. В деревне Новоселье гостей встретили члены ТОС «Возрождение». «Отметили большую роль председателя Сергея Иванова: именно он сплотил односельчан, его энергия и вера в свои силы позволили реализовать не один проект», — подчеркнул Антон Мороз. Наталья Иванова вручила труженицам деревни благодарственное письмо командира одной из войсковых частей за направленные на фронт маскировочные сети для бойцов.

В селе Ляды активисты продемонстрировали новую детскую площадку, которая возведена благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Активисты местного ТОС супруги Погодины приобрели туи для живой изгороди у игровой зоны за собственные средства. «С Дмитрием Александровичем с удовольствием приняли участие в высадке зеленой изгороди. Теперь площадка стала еще более уютной. К слову, на площадке установили видеонаблюдение, поэтому, как сказали местные жители, за посаженные туи можно быть спокойными. Это замечательный пример того, как можно комплексно подходить к благоустройству территории», — заявил депутат.

 

Также участники поездки побывали на месте захоронения участников Гражданской войны и красных партизан. Антон Мороз уточнил, что там идет санация деревьев, чтобы продолжить благоустройство территории и ремонт памятного знака.

В деревне Заруденье представители ТОС «Объединение» подробно рассказали о своей деятельности, сплоченности жителей, реализованных и новых идеях. «Весь наш день и люди, с которыми мы общались, темы, которые мы обсуждали и позитивные перемены, которые увидели – это еще одно весомое доказательство успеха движения ТОС в нашем регионе», — обратил внимание Антон Мороз.

Депутат от души поблагодарил всех, с кем удалось пообщаться в этот день, и пожелал успехов: «Благодаря поддержке губернатора и правительства, Законодательного Собрания и местных властей люди поверили в себя, свои силы и свои проекты. И меняют жизнь малой Родины к лучшему. От души благодарю всех, с кем удалось пообщаться в этот день – успехов, и только вперед!»

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