Общество

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: "-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», - говорится в документе.

Ранее в пункте 4.4 среди правил личной гигиены, которые необходимо соблюдать для «разрыва» механизма передачи инфекции, было указано использование перчаток, пишет РИА Новости.

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Кроме того, Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом. Пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.