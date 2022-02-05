Общество

Объекты глубокого космоса запечатлели в Псковском районе

Астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел объекты глубокого космоса (дипскай объекты) в небе над деревней Черняковицы Псковского района 4 февраля. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

«Первая съемка дипскаев в 2022 году. Туманности IC 2159 в созвездии Единорога (при лунном свете, фаза Луны 0.15) и туманность IC 468 в созвездии Большого Пса», - рассказал Петр Митрофанов.

Он добавил, что второй объект на этих широтах находится довольно низко над горизонтом, поэтому детализация получилась не достаточно хорошая.

Напомним, в этот же день астроном-любитель сфотографировал северное сияние.