Общество

Псковичей предупредили о сильном снегопаде днем 7 февраля

Сильный снегопад ожидается в северных районах Псковской области днем 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском гидрометцентре.

«Сегодня днем преимущественно по северным районам Псковской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега», - говорится в предупреждении гидрометцентра.

Кроме того, синоптики центра «Фобос» сообщали об атлантическом циклоне, который принесет на Северо-Запад согретый Гольфстримом воздух. Из-за этого местами на юге снег может переходить в дожди.