Волонтеры города Острова получили благодарности от главы района

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил благодарственные письма активным волонтерам города Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Фото здесь и далее: администрация Островского района
На праздничном мероприятии «Остров добра» руководитель муниципалитета поблагодарил тех, кто в пандемию сплотился в коллектив и поддерживал всех, кто нуждался в помощи. Полезных и хороших дел, по его словам, было много: ребята раздавали средства индивидуальной защиты, доставляли пакеты с продуктами и лекарствами, поддерживали врачей, оказывали всестороннюю помощь пожилым островичам.
В рамках мероприятия «Остров добра» также прошла презентация и церемония награждения участников молодежных проектов «Есть идея!». Диплом победителя за проект «ECCO Ostrov» глава Островского района вручил руководителю проекта Светлане Ибрагимовой, представляющей МБОУ «Гимназия».
За участие в конкурсе молодежных проектов благодарности получили: Александр Дубровский (проект «Место культуры», МБУК Центр культуры «Юбилейный»), Анастасия Егорова (проект «Школьный медиацентр», средняя школа №7 имени В. Н. Пушкарева), Максим Михайлов (проект «Лови момент», МБУК Центр культуры «Юбилейный»).
В администрации добавили, что мероприятие прошло с соблюдением действующих санитарных ограничений по COVID-19.