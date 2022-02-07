Общество

Волонтеры города Острова получили благодарности от главы района

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил благодарственные письма активным волонтерам города Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

На праздничном мероприятии «Остров добра» руководитель муниципалитета поблагодарил тех, кто в пандемию сплотился в коллектив и поддерживал всех, кто нуждался в помощи. Полезных и хороших дел, по его словам, было много: ребята раздавали средства индивидуальной защиты, доставляли пакеты с продуктами и лекарствами, поддерживали врачей, оказывали всестороннюю помощь пожилым островичам.

«Вы проявили свои лучшие человеческие качества, продемонстрировали щедрость души, отзывчивость, готовность достойно отвечать на сложные вызовы современного мира. С такими ребятами не нужно беспокоится за будущее страны. Я искренне вас благодарю за все, что вы сделали», - обратился к волонтерам Дмитрий Быстров.

В рамках мероприятия «Остров добра» также прошла презентация и церемония награждения участников молодежных проектов «Есть идея!». Диплом победителя за проект «ECCO Ostrov» глава Островского района вручил руководителю проекта Светлане Ибрагимовой, представляющей МБОУ «Гимназия».

За участие в конкурсе молодежных проектов благодарности получили: Александр Дубровский (проект «Место культуры», МБУК Центр культуры «Юбилейный»), Анастасия Егорова (проект «Школьный медиацентр», средняя школа №7 имени В. Н. Пушкарева), Максим Михайлов (проект «Лови момент», МБУК Центр культуры «Юбилейный»).

В администрации добавили, что мероприятие прошло с соблюдением действующих санитарных ограничений по COVID-19.