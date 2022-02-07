Общество

Авиасообщение между Псковом и Калининградом возобновят в марте

Авиасообщение между Псковом и Калининградом возобновят в марте. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в беседе с подписчиками в Instagram.

«Когда опять будут прямые рейсы Псков — Калининград? Очень нужное направление и востребованное», — поинтересовался подписчик.

«С марта», — ответил губернатор.

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Напомним, в январе исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов заявил о том, что Псковская область заинтересована в этом авиамаршруте в 2022 году.