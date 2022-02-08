Общество

Галина Неваленная рассказала, к кому на вызов врачи едут в первую очередь

К кому на вызов врачи псковских поликлиник едут в первую очередь, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе встречи с журналистами 8 февраля.

При приеме вызова врачи проводят сортировку по возрасту, сопутствующим патологиям и жалобам пациентов. «Если пациент возрастной и с большим количеством соматических заболеваний, к нему едем в первую очередь. Более молодые и не отягощенные сопутствующими заболеваниями стоят во "втором эшелоне"», - пояснила Галина Неваленная.

При этом, если врачи прибыли на третий день после вызова или позже и увидели, что пациент болен уже несколько дней, то больничный лист ему оформят со дня вызова врача. «С оформлением больничных листов проблем нет.

Это вопрос решаемый», - отметила Галина Неваленная и назвала очень удобной возможность открыть больничный в электронном виде.