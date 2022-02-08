Общество

В облздраве разъяснили порядок выдачи QR-кода переболевшим коронавирусом

Псковичи могут не получить QR-код переболевшего коронавирусом. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в ходе встречи с журналистами 8 февраля.

Если пациент самостоятельно сдал мазок на ПЦР-исследование и получил положительный результат, но не вызвал врача из поликлиники, он не получит QR-код переболевшего на госуслугах.

«Пациент должен сам уведомить медицинскую организацию о своем заболевании», - подчеркнула Надежда Рагозина и пояснила, что в реестр переболевших вносить пациентов имеют возможность только медицинские организации.