Общество

Псковичи могут дистанционно закрыть больничный по коронавирусу

Псковичи могут дистанционно закрыть больничный по коронавирусу. Об этом сообщила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина в ходе встречи с журналистами 8 февраля.

По новым правилам, которые вступили в действие в воскресенье, 6 февраля, если пациент с положительным тестом на коронавирус, спустя неделю почувствовал, что он здоров, он может обратиться в колл-центр. Сотрудники колл-центра после проведения обсуждения с пациентом его самочувствия, могут дистанционно закрыть электронный больничный.

Посещение врача, вызов его на дом или повторная сдача мазка в этом случае не требуется, добавила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Разгозина. Новые правила подтверждают приказ Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и регионального профильного комитета от 7 февраля.

Кроме того, по новым правилам допускается явка пациента с клинической картиной заболевания в поликлинику. Это возможно при соблюдении разграничения потоков пациентов с повышенной температурой и без и при разумной организации навигации внутри поликлиники. Не стоит приходить в поликлинику беременным женщинам, детям до 6 лет и пациентам старше 65, добавила Надежда Рагозина.

При этом еще не все сотрудники колл-центров адаптировались к новым условиям и могут неверно консультировать обратившихся к ним за помощью в дистанционном закрытии больничного псковичей. Они направляют вопросы, которые вызывают затруднение, в профильный комитет, а сотрудники комитета в ответ присылают готовые речевые модули, отметила Надежда Рагозина.

«Может быть, еще не каждый полностью осознал смысл изменений. Мы постараемся провести инструктаж сотрудников как можно скорее», - заключила она.