Общество

Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области

Комитет по здравоохранению Псковской области подготовил очередные дополнения в работу поликлинического звена, которые касаются оформления листков нетрудоспособности, скорой помощи, детской поликлинической службы и работы с экспресс-тестами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Новации приняли в соответствии с новым приказом министерства здравоохранения РФ №57н «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года №198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"».

Как рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании у главы региона Михаила Ведерникова по эпидобстановке, теперь открыть и закрыть больничный можно будет дистанционно при обращении в колл-центр поликлиники или службу «122». Комитет разработал алгоритм опроса граждан для дистанционного оформления листка нетрудоспособности.

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Контактные лица, кому не требуется медицинская помощь, должны быть выписаны без посещения медорганизации, пояснили в администрации.

Посещение поликлиники заболевшими (с симптомами ОРВИ) допускается для любых граждан за исключением беременных, граждан категории «65+» и маломобильных групп населения. Дети до 6 лет посещаются только на дому.

Также приостанавливается оказание плановой первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, включая проведение профосмотров и диспансеризацию населения, за исключением медицинской помощи при онко-, онкогематологических заболеваниях, требующих непрерывного лечения, проведения заместительной почечной терапии, выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения.

Кроме того, в ближайшее время скорая помощь сможет выдавать необходимый набор лекарств для лечения COVID-19 при наличии у пациента клинических проявлений и положительного экспресс-теста.