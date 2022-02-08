Общество

К жюри премии для политтехнологов присоединился заместитель руководителя ЦИК «Единой России»

К жюри Премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова присоединился заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия», руководитель управления политической работы, директор Высшей партийной школы Роман Романов. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Премия для молодых политтехнологов учреждена коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Как сообщается на сайте холдинга, она будет присуждаться за самые яркие политтехнологические решения в ходе избирательных кампаний.

Прием заявок будет длиться до 13 января этого года, а первые премии вручат 23 января.

Напомним, с февраля по апрель 2009 года Роман Романов работал помощником заместителя губернатора Псковской области - руководителя аппарата администрации области, после чего возглавил управление внутренней политики областной администрации. В октябре 2014 года его перевели на должность заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области.

В феврале 2017 года он перешел на работу в ПсковГУ. В октябре 2017 года Романа Романова назначили на пост руководителя секретариата исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.