Общество

За сутки коронавирусом в Псковской области заболели почти 600 человек

За сутки коронавирусом в Псковской области заболели 587 человек, с начала пандемии факт заражения в регионе подтвердили у 79 451 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в Псковской области на амбулаторном и стационарном лечении на данный момент находятся 8 257 пациентов (+437). Выздоровели от COVID-19 за сутки в регионе 206 человек, всего – 72 563. Число умерших из-за коронавируса - 1 481 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков – 25785/97

Великие Луки – 12972/130

Бежаницкий район – 930/28

Великолукский район – 2093/15

Гдовский район – 1239/1

Дедовичский район – 1789

Дновский район – 610/7

Красногородский район – 760

Куньинский район – 730/23

Локнянский район – 714/8

Невельский район – 3268/42

Новоржевский район – 902/8

Новосокольнический район – 2359/70

Опочецкий район – 2547/7

Островский район – 3424/27

Палкинский район – 756

Печорский район – 1790/19

Плюсский район – 1251/32

Порховский район – 2578/23

Псковский район – 6529/4

Пустошкинский район – 907/18

Пушкиногорский район – 943/4

Пыталовский район – 903/14

Себежский район – 1891

Стругокрасненский район – 1232/7

Усвятский район – 503/3

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.