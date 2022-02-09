За сутки коронавирусом в Псковской области заболели почти 600 человек

За сутки коронавирусом в Псковской области заболели 587 человек, с начала пандемии факт заражения в регионе подтвердили у 79 451 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Всего в Псковской области на амбулаторном и стационарном лечении на данный момент находятся 8 257 пациентов (+437). Выздоровели от COVID-19 за сутки в регионе 206 человек, всего – 72 563. Число умерших из-за коронавируса - 1 481 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков – 25785/97
Великие Луки – 12972/130
Бежаницкий район – 930/28
Великолукский район – 2093/15
Гдовский район – 1239/1
Дедовичский район – 1789
Дновский район – 610/7
Красногородский район – 760
Куньинский район – 730/23
Локнянский район – 714/8
Невельский район – 3268/42
Новоржевский район – 902/8
Новосокольнический район – 2359/70
Опочецкий район – 2547/7
Островский район – 3424/27
Палкинский район – 756
Печорский район – 1790/19
Плюсский район – 1251/32
Порховский район – 2578/23
Псковский район – 6529/4
Пустошкинский район – 907/18
Пушкиногорский район – 943/4
Пыталовский район – 903/14
Себежский район – 1891
Стругокрасненский район – 1232/7
Усвятский район – 503/3
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.