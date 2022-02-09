Общество

Приходить с утра к стоматологической поликлинике больше не нужно - Владимир Бируля

У жителей Псковской области больше нет необходимости занимать очередь в стоматологическую поликлинику рано утром. Об этом на встрече с журналистами сегодня, 9 февраля, напомнил главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой запись в поликлинику у нас производится на 14 дней вперед по телефону регистратуры, также ведется электронная запись», - сказал Владимир Бируля.

Записаться на прием можно через инфоматы, которые находятся в холле поликлиник, а также через сайт «Госуслуги» и k-vrachu.pskov.ru.

«Приходить к поликлинике в 5.00 больше не нужно, да сейчас никто и не приходит, чему очень радуются соседи напротив», - заметил врач.