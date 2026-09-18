Александр Котов: История Псковской земли наполнена примерами невиданного мужества защитников Отечества

18 сентября в регионе — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов сегодня призвал сохранять память о подвигах воинов-псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.
Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Псковской области
Александр Котов отмечает, что история древней Псковской земли наполнена примерами невиданного мужества защитников Отечества, образцами абсолютной верности присяге, боевого братства и невероятной духовной силы, которую невозможно сломить никаким превосходством врага.
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