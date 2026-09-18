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Александр Котов: История Псковской земли наполнена примерами невиданного мужества защитников Отечества

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18 сентября в регионе — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов сегодня призвал сохранять память о подвигах воинов-псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания. 

Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Псковской области

Александр Котов отмечает, что история древней Псковской земли наполнена примерами невиданного мужества защитников Отечества, образцами абсолютной верности присяге, боевого братства и невероятной духовной силы, которую невозможно сломить никаким превосходством врага.

 
«Мы склоняем головы перед памятью о подвигах всех поколений воинов-псковичей, приносим цветы к братским могилам и монументам, но наша главная задача – сохранить живую благодарную память в сердцах новых поколений. Пока мы помним их подвиг – они живы, а Россия остаётся непобедимой! Вечная слава защитникам родной земли! Слава героям-псковичам!» – обратился к жителям региона в памятную дату Александр Котов.
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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

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