Александр Котов: История Псковской земли наполнена примерами невиданного мужества защитников Отечества

«Мы склоняем головы перед памятью о подвигах всех поколений воинов-псковичей, приносим цветы к братским могилам и монументам, но наша главная задача – сохранить живую благодарную память в сердцах новых поколений. Пока мы помним их подвиг – они живы, а Россия остаётся непобедимой! Вечная слава защитникам родной земли! Слава героям-псковичам!» – обратился к жителям региона в памятную дату Александр Котов.