Общество

Бесконтактный больной

На больничный с коронавирусом теперь можно уйти по телефону и выписаться без посещения поликлиники. То есть ни разу не увидеть медика за всю болезнь. Выздоровление не придется подтверждать тестом, а контактным больше не нужно сидеть на карантине. Новые правила спустил в регионы Роспотребнадзор. Сделано это потому, что наиболее распространенный вариант коронавируса «омикрон» стал более заразным (то есть болеет больше людей), но симптомы стали легче, вирус не затрагивает легкие. Юлия Магера нашла ответы на самые популярные вопросы о работе новых правил в Псковской области.

По новым правилам открыть больничный можно без встречи с врачом. Что для этого нужно сделать?

Нужно позвонить в поликлинику и рассказать, что болезнь протекает легко, врач не нужен, требуется только больничный. В колл-центре побеседуют по специально разработанному опроснику. После этого или приедет врач, или ведение пациента будет проходить при помощи аудионаблюдения, то есть медики будут звонить и спрашивать о самочувствии.

По какому номеру звонить?

По номеру колл-центра поликлиники (в Пскове: 29-90-28) или по единому для области телефону 122.

А как закрыть больничный без посещения поликлиники?

Точно также, звонить и просить о выписке. Так как все больничные оформляются в электронном виде, ходить за ним никуда не придется. Но врач может настоять на визите пациента в поликлинику для осмотра. Через неделю после начала заболевания при исчезновении симптомов можно выписаться без отрицательного теста. Если на работу охота пораньше, тест сдать придется и не раньше чем через три дня после положительного результата.

И вот так просто по телефонному звонку можно получить QR-код переболевшего?

Нет, больничный лист — не доказательство перенесенной коронавирусной инфекции. QR-код переболевшего формируется при наличие положительно ПЦР- или экспресс-теста, сделанного в медицинской организации. С 21 февраля Минздрав обещает формировать сертификаты еще и на основе теста на антитела. Такой сертификат будет действовать полгода, количество антител не регламентировано.

Не могу дозвониться до поликлиники, чтобы открыть больничный или вызвать врача. Что делать?

Взрослая поликлиника Пскова обслуживает 160 тысяч человек, а в колл-центре сидит 19 операторов. Пробки из абонентов неизбежны. Звонки принимают с восьми утра до восьми часов вечера. В программе «Кузница» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове главврач городской поликлиники Галина Неваленная рассказала, что из дней недели наиболее загружен вызовами понедельник, а по времени суток свободнее вторая половина дня. Она предложила альтернативный способ обращения, медики принимают вызовы через страницы поликлиники в Instagram и «ВКонтакте», через сайт и на электронную почту. В письменном обращении обязательно нужно указать номер телефона.

Я дозвонился, но врач так и не пришел. Что делать?

На медработников с новой волной заболеваемости свалилась колоссальная нагрузка. На отработку вызовов привлечены студенты медколледжа и университета, ординаторы, сотрудники пунктов мобильной вакцинации после их закрытия вечером (для этого даже уменьшили время работы прививочных кабинетов в торговых центрах). В день поступает до 900 вызовов, медики ездят по домам до глубокой ночи. На домашнем лечении под наблюдением врачей в Пскове находятся 2100 человек. Галина Неваленная упомянула о неизбежной медицинской сортировке. Приоритетными из всего количества обращений считаются вызовы от беременных, пожилых, людей с патологиями (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца и т. п.) и маломобильных. Также сортировка ведется по тяжести симптомов. Молодые и более здоровые оказываются в конце очереди.

Врач пришел через несколько дней с момента вызова. Как будут считать больничный?

Со дня обращения в поликлинику. «Звонил и не дозвонился» - не считается. Вызов врача на дом должен быть зафиксирован.

Я уже выздоровел, а врач так и не пришел. Как доказать на работе, что я болел?

Еще раз дозвониться до поликлиники и рассказать о ситуации. Медики признают возможность сбоев из-за обилия вызовов. Но обещают разобраться с каждым случаем и выдать электронные больничные листы всем переболевшим. Важно! Нельзя задним числом позвонить в поликлинику и сказать: «Я болел с такого-то по такое-то, дайте мне больничный». Первый вызов должен быть зафиксирован в начале заболевания.

Что делать контактным?

Если нет симптомов — ничего, жить привычной жизнью. Держать карантин неделю на больничном больше не требуется. Тест делать тоже не надо. Если есть симптомы, порядок действий такой же, как для обычного заболевшего.

В области приостановлено оказание плановой медпомощи. Что это значит?

Поликлиники сосредоточились на борьбе с коронавирусом и ОРВИ. В долгий ящик отложен не только прием по номеркам, но и физиопроцедуры, профосмотры, диспансеризация. Исключения сделаны для работы женской консультации и специализированных диспансеров (включая онкопрофиль), заместительной почечной терапии, выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения.

Как теперь работают пункты вакцинации?

Псков (в мобильных пунктах по живой очереди, в поликлиниках по предварительной записи):

«Простория», «Акваполис», «Империал» - ежедневно с 10:00 до 17:00;

«Рубин» - по рабочим дням с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00;

Ледовый дворец – ежедневно с 9:00 до 17:00;

«Фьорд Плаза» - ежедневно с 13:00 до 17:00.

Поликлиники — телефон для записи 29-90-28, для заявки на выездную вакцинацию на предприятии 53-49-42.

Великие Луки:

«Апельсин» (живая очередь) - по рабочим дням с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 14:00;

«Рубин» (организованные группы)- по рабочим дням с 10:00 до 16:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00.

Ограничения скоро снимут? В Швеции, например, все запреты отменили.

«Ситуация в регионе сложная, эпидемический процесс на подъеме, мы с вами это прогнозировали, - заявил губернатор Михаил Ведерников. - Рост заболеваемости коронавирусом продолжается, и на этом фоне рассматривать вопрос о снятии или смягчении ограничений абсолютно не логично. Когда пройдем пик заболеваемости, выйдем на плато и увидим устойчивую тенденцию снижения числа заболевших, тогда можно будет об этом говорить».

Юлия Магера