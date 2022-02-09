Общество

Стали известны сроки каникул для первоклассников в Пскове

Дополнительные каникулы для первоклассников в феврале в школах города Пскова будут объявлены в соответствии с графиком учебного плана. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко.

«Отмены этих каникул не будет, родители должны понимать, что до этого был период, когда дети находились на дистанционном обучении. Это совершенно разные вещи», - сказала Анна Кузыченко.

Она отметила, что в начале учебного года во всех школах проходило ознакомление обучающихся и родителей с графиком учебного плана, в котором прописаны и сроки проведения каникул, в том числе дополнительных каникул для первоклассников.

«Школа вправе самостоятельно внести изменения в свои приказы, но, насколько мы знаем, на данный момент все школы города придерживаются установленного графика, поправок не было», - заметила начальник управления образования городской администрации.

Анна Кузыченко уточнила, что в большинстве школ эти каникулы пройдут в период с 14 по 20 февраля. Везде график унифицирован, но на всякий случай родителям лучше узнать сроки в образовательной организации, посоветовала она.

По ее словам, весенние каникулы для школьников в Пскове также планируется провести в соответствии с графиком учебного плана.