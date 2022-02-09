Стали известны сроки каникул для первоклассников в Пскове

Дополнительные каникулы для первоклассников в феврале в школах города Пскова будут объявлены в соответствии с графиком учебного плана. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко.
Она отметила, что в начале учебного года во всех школах проходило ознакомление обучающихся и родителей с графиком учебного плана, в котором прописаны и сроки проведения каникул, в том числе дополнительных каникул для первоклассников.
«Школа вправе самостоятельно внести изменения в свои приказы, но, насколько мы знаем, на данный момент все школы города придерживаются установленного графика, поправок не было», - заметила начальник управления образования городской администрации.
Анна Кузыченко уточнила, что в большинстве школ эти каникулы пройдут в период с 14 по 20 февраля. Везде график унифицирован, но на всякий случай родителям лучше узнать сроки в образовательной организации, посоветовала она.
По ее словам, весенние каникулы для школьников в Пскове также планируется провести в соответствии с графиком учебного плана.