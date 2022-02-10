Общество

Поликлиники работают на пределе своих возможностей – облздрав

Поликлиники в Псковской области работают на пределе своих возможностей. Об этом сообщил представитель регионального комитета по здравоохранению, отвечая на обращение подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

На долгое ожидание врача пожаловалась великолучанка. «Ни врач к нам не приехал, ни обратной связи мы не получили», - посетовала она.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией время ожидания посещения врачом на дому может быть увеличено до нескольких дней. Поликлиники работают на пределе своих возможностей. Отказов в медицинской помощи никому нет», - отметил представитель органа исполнительной власти.

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