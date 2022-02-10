Общество

Сериал от псковского «Кванториума» получил приз на всероссийском конкурсе

Творческую работу псковского «Кванториума» о Софье Ковалевской отметили специальным призом всероссийского конкурса «Terra Media». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Жюри высоко оценило stories-сериал о Софье Ковалевской, созданный детской командой технопарка.

Организаторы поставили перед участниками задачу рассказать о знаменитом земляке. Ребята — представители креативной медиагруппы — выбрали известного ученого, математика и физика Софью Ковалевскую. Вместе с педагогами они создали сценарий, распределили роли, собрали реквизит. Все серии отсняли за один день, но на монтаж ушло гораздо больше времени, отметили в администрации.

В трех сериях команда показала, какой путь пришлось пройти Софье Ковалевской, чтобы стать известным ученым.

«Нам приятно, что работу заметили, что наши кванторианцы почерпнули для себя что-то новое, а другие люди узнали, что в Псковской области жила знаменитый математик. Ближайший медиафест (федеральный конкурс) будет летом, будем стараться участвовать», - рассказала специалист «Кванториума» Зоя Павлова.

Всероссийский конкурс «Terra Media» реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации.