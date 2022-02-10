Общество

Непривитых студентов ПсковГУ предупредили о блокировке электронных пропусков

Непривитых студентов ПсковГУ предупредили о блокировке электронных пропусков. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от одного из студентов института гуманитарных наук и языковых коммуникаций.

Сотрудники деканата разослали студентам-заочникам сообщения с просьбой предоставить электронную версию сертификата о вакцинации, QR-код переболевшего или медицинский отвод на электронную почту заочного отделения института до 17 февраля.

«Кто не предоставит - блокировка электронного пропуска», - сообщили в деканате и добавили, что пропуск разблокируют, как только студент предоставит необходимые документы.

Псковская Лента Новостей направит в вуз официальный запрос для разъяснения ситуации.