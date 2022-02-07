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Директор института ПсковГУ прокомментировала ситуацию с допуском на занятия студентов-антиваксеров

Директор института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Ирина Медведева прокомментировала ситуацию с допуском на занятия студентов, отказывающихся прививаться от коронавируса. Свое мнение она высказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Ранее телеграм-канал студентов ПсковГУ «Будка барса» опубликовал со ссылкой на заместителя директора этого института по молодежной работе Наталью Перькову список студентов, чьи электронные пропуска для входа в вуз заблокировали. В списке оказались 56 студентов из 23 групп по таким направлениям, как «Педагогическое образование», «Прикладная информатика», «Математика и компьютерные науки», «Дизайн» и «Конструирование изделий легкой промышленности».

«У меня картина очень хорошая по институту - вакцинировались более 80% студентов. Сегодня утром их встречали на вахте, и никаких проблем не было», - отметила директор института.

Она подтвердила, что в случае, если студент не вакцинировался, у него нет медицинского отвода и отрицательного трехдневного ПЦР-теста, то его могут не пустить в здание вуза. «ПсковГУ объявлен зоной COVID-free», - подчеркнула Ирина Медведева.

Также она добавила, что сама этот список пока не видела, но в него попали «очень разные» студенты. «Некоторые категорически не хотят прививаться, поэтому их карты заблокировали. Есть и те из этого списка, кто был на занятиях, значит, они прошли в здание вуза. Есть те, кому 18 лет только будет в феврале, а в настоящее время еще нет, поэтому они попали под это», - добавила директор ИММиМИ.

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Для непривитых студентов будет организовано дистанционное обучение - преподаватели будут выкладывать задания и учебные материалы на специальную платформу дистанционного образования. «Все материалы будут выложены в курсе дистанционного обучения, а потом они подтянутся и смогут учиться со всеми очно», - заключила Ирина Медведева.