Общество

Названы имена лучших молодых профессионалов в Псковской области

В Псковской области подвели итоги 6-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конкурсных испытаниях, которые продлились несколько дней, участвовали свыше 220 студентов и школьников. Победители будут представлять Псковскую область на отборочных федеральных соревнованиях, а затем и в финале Национального чемпионата, отметили в администрации.

Для студентов чемпионат проходил по 21-му направлению, для школьников — по 7-ми компетенциям. Соревнования одновременно шли сразу на нескольких площадках, расположенных на базе профессиональных образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Себежского, Островского, Опочецкого районов.

Чемпионат WorldSkills Russia в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов, напомнили в администрации.

Перечень победителей можно посмотреть по ссылке здесь.