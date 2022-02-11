Общество

Роллы и суши - еда для элиты?

Суши в Японии считались элитным блюдом. Ценность оказалась настолько велика, что жители страны восходящего солнца оплачивали ими налоги. В том числе, суши покорили людей в России. В 80-х годах, когда азиатское блюдо только начали продавать за границей, в новые рестораны было сложно попасть.

В современное время суши и роллы стали доступнее. Заказать когда-то элитную азиатскую кухню пользователи могут на сайте pskov.chibbis.ru. Доставка суши Псков подготовила множество предложений для жителей города. Несмотря на доступность, еда осталась на высоком уровне по вкусу.

Фото: pskov.chibbis.ru

Оценить мастерство поваров из разных ресторанов пользователи могут лично. Азиатская кухня подойдет как для праздников, так и для обычных приемов пищи. Рис отличается своей сытностью. Несмотря на маленькие порции, ингредиенты насыщают на долгое время. Не зря в Японии их считали пищей для элиты. Теперь азиатскую еду может попробовать любой желающей.

Для заказа роллов пользователям понадобится:

зайти на сайт pskov.chibbis.ru;

выбрать подходящий ресторан или кафе;

добавить в корзину блюда;

оплатить заказ и дождаться доставки.

Свежую азиатскую еду привезут к указанному месту. Время оговаривается заранее.

Источник: pskov.chibbis.ru