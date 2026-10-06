Суд отказал лесному центру во взыскании с «Россетей» 155 тысяч за тушение пожаров

Решение суда об отказе в удовлетворении требований Противопожарного лесного центра по Псковской области о взыскании с «Россети Северо-Запад» 155 013 рублей в счет возмещения затрат на тушение пожара апелляционный суд оставил без изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Согласно акту о лесном пожаре, 8 мая 2024 года был обнаружен лесной пожар в Пустошкинском участковом лесничестве, расстояние до деревни Мясово 0,5 км, площадь пожара в момент обнаружения 0,01 га.

Также согласно акту о лесном пожаре, 07 июня 2024 года обнаружен лесной пожар в Невельском участковом лесничестве, расстояние до деревни Пустки 0,2 км, площадь пожара в момент обнаружения 1,4 га.

Противопожарный лесной фонд, полагая, что причинами пожаров послужило невыполнение «Россетями» требований противопожарных правил, что привело к возгоранию лесного фонда от проводов ЛЭП, обратилось в суд.

«Россети», возражая против удовлетворения требований, указывало, что материалами дела не подтверждены факты ненадлежащего содержания сетевой организацией объектов электросетевого хозяйства, а также бездействия, повлекшего возникновение пожаров. Кроме того, на спорных участках проходят также воздушные линии иных организаций, тогда как в даты обнаружения пожаров отключений и повреждений на линиях ответчика не зафиксировано.

При рассмотрении спора суд пришел к выводу, что доводы истца относительно того, что возгорание произошло в результате аварийной работы на линии электропередач из-за несоблюдения ответчиком требований в части необеспечения рубки лесных насаждений и очистки мест рубок, носят предположительный характер и не подтверждены достаточными доказательствами.