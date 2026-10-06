Как накормить ребенка без стресса, рассказала специалист

Ситуация, когда ребёнок плохо ест, всегда вызывает тревогу в семье. Но, как пояснила ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Мария Селезнева, при правильной тактике можно наладить режим питания без лишнего стресса.

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Первое, о чём стоит подумать, по словам эксперта, действительно ли ребёнок мало ест? Ответить на этот вопрос поможет педиатр. Во время плановых осмотров он измеряет массу и длину тела, сопоставляет прибавки со стандартными значениями для возраста. Только после оценки физического развития и состояния здоровья можно судить, достаточно ли ребёнок получает питания, полагает Мария Селезнева.

Питание в любом возрасте должно быть полноценным, разнообразным и сбалансированным. Но ситуация, когда на любое предложенное блюдо звучит «не хочу», а на сладкое всегда есть настроение, знакома многим. Другой частый сценарий — пищевая избирательность, когда рацион сужается до выпечки и сладких напитков, а овощи, крупы и белок вызывают отторжение. Как отличить обычную детскую привередливость от истинной проблемы? Независимо от причины, первичная стратегия едина: сместить фокус с механического наполнения желудка на формирование устойчивого пищевого интереса, пишет RuNews24.ru.

«Чтобы приём пищи приносил положительные эмоции, можно опираться на несколько принципов. Практикуйте совместные семейные приёмы пищи: неважно, завтрак это, обед или ужин, главное — регулярность. Видя, как взрослые спокойно и с удовольствием едят, ребёнок считывает эту модель как безопасную. Привлекайте ребёнка к сервировке стола: позвольте выбрать скатерть, посуду, разложить приборы. Воздержитесь от критики, даже если что-то разобьётся. Тактильный контакт с предметами снижает тревожность перед незнакомой едой. Исключите директивное накладывание еды: разместите блюда в общих ёмкостях в центре стола и позвольте ребёнку самому наполнить тарелку. Важно принять правило: ребёнок имеет право не съесть то, что сам положил. Сегодня он может лишь изучить продукт, а через неделю — попросить добавку. Вовлекайте ребёнка в приготовление: давайте посильные задачи — вымыть овощи, рассортировать продукты, помочь с нарезкой. Когда ребёнок участвует в создании блюда, у него формируется чувство авторства, и отвергнуть то, во что вложен собственный труд, психологически сложнее», - сказала Мария Селезнева.

Эксперт подчёркивает, что накормить ребёнка без мультиков и уговоров вполне реально, если скорректировать поведенческую модель. Но если пищевой интерес не формируется, а избирательность усугубляется, стоит перейти от педагогики к медицине. Тревожные маркеры: заметное отставание в весо-ростовых показателях, дегидратация или отказ от питья, рвота, поперхивание или выраженный рвотный рефлекс при введении новой текстуры пищи.

«В таких случаях требуется комплексная диагностика для исключения гастроэнтерологических патологий, сенсорных дисфункций или иных расстройств. Будьте здоровы и питайтесь правильно», -отметила Мария Селезнева.