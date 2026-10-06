«Мой выбор — граница»: более 150 псковских студентов погрузились в профессию пограничника

Фестиваль «Мой выбор — граница!» состоялся в Пскове 6 октября. Организаторами выступили Пограничное управление ФСБ России по Псковской области совместно с Молодёжным кадровым центром Псковской области и министерством образования Псковской области (Центр опережающей профессиональной подготовки), сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фото здесь и далее: Областной центр занятости населения

Мероприятие направлено на популяризацию и знакомство с Пограничной службой среди студентов со средним профессиональным образованием. В нём приняли участие более 150 студентов.

На мероприятии студенты посетили площадки различных направлений пограничной службы: выставку техники, медицину, рукопашный бой, стрельбу из тренажёра «СКАТ». Отдельно была представлена площадка Кадрового центра «Работа России» по городу Пскову и Псковскому МО.

Завершился фестиваль диалогом на равных: сотрудники Пограничного управления ФСБ поделились своим опытом и ответили на вопросы ребят. Студентов интересовали не только очевидные стороны службы, но и то, о чём обычно не пишут в буклетах. Спрашивали о минусах профессии — что даётся тяжелее всего, с какими трудностями сталкиваются в повседневной службе. Интересовали ребят и необычные случаи из службы — реальные истории, которые запоминаются на всю жизнь. Отдельный блок вопросов касался мер поддержки для молодых семей — жильё, выплаты, условия для тех, кто связывает службу с семейной жизнью.

«Такие встречи — часть системной работы по профориентации молодёжи в рамках национального проекта "Кадры"», - отметили в центре.