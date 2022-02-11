Николай Козловский: Нагрузка на поликлиники Великих Лук сейчас колоссальная

Глава Великих Лук Николай Козловский назвал напряженной эпидемиологическую обстановку в городе. Об этом он сообщил в своем видеобращении в Instagram-аккаунте.
По его словам, нагрузка на поликлиники города сейчас колоссальная, а большой поток пациентов и высокая заболеваемость среди медиков сказываются на качестве и скорости оказания медицинских услуг. Он отметил, что в поликлинике работают волонтеры, а также приехали врачи и фельдшеры из соседних районов и других медучреждений.
Глава Великих Лук добавил, что, по последним данным, против коронавирусной инфекции первой аппликацией вакцинировались почти 36 000 взрослых, полностью завершили прививочную компанию - 34 000, ревакцинировались - 5 600 горожан.