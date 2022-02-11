Общество

Николай Козловский: Нагрузка на поликлиники Великих Лук сейчас колоссальная

Глава Великих Лук Николай Козловский назвал напряженной эпидемиологическую обстановку в городе. Об этом он сообщил в своем видеобращении в Instagram-аккаунте.

«Цифры статистики стремительно растут. На неделе мы перешагнули рубеж в 600 заболевших за семь дней. На амбулаторном лечении с диагнозом COVID–19 находится почти 800 человек», - сказал Николай Козловский.

По его словам, нагрузка на поликлиники города сейчас колоссальная, а большой поток пациентов и высокая заболеваемость среди медиков сказываются на качестве и скорости оказания медицинских услуг. Он отметил, что в поликлинике работают волонтеры, а также приехали врачи и фельдшеры из соседних районов и других медучреждений.

«Думаю, вы все сами заметили, сколько болеет вокруг людей. Это и есть отличительная черта нового штамма. Сегодня всем, включая детей, необходимо следовать противовирусным требованиям, а также серьезно отнестись к вакцинации. Вакцина как для подростков, так и для взрослых в городе есть в достаточном количестве», - подчеркнул Николай Козловский.

Глава Великих Лук добавил, что, по последним данным, против коронавирусной инфекции первой аппликацией вакцинировались почти 36 000 взрослых, полностью завершили прививочную компанию - 34 000, ревакцинировались - 5 600 горожан.