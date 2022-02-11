Общество

Проект «Вместе против мошенников» запустили псковские юристы

Реализацию нового социального проекта «Вместе против мошенников» начало региональное отделение «Ассоциации юристов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Проект направлен на снижение числа пострадавших от мошенничества, работу с потенциальными жертвами. Специалисты расскажут о методах, применяемых злоумышленниками. Для достижения цели предлагается комплексный подход: обучение, тестирование, регулярное напоминание, оказание юридической помощи.

Участники получат рекомендации по противодействию попыткам совершить мошенничество. В рамках проекта ежедневно будет работать «горячая линия» по номеру телефона: +7(953)235-67-67, оператор будет принимать информацию о случаях мошенничества и заносить их в единую базу «Мошеловка», разработанную Общероссийский Народным фронтом. По этому же номеру можно будет получить юридическую помощь.

«Когда мы готовили проект, нас поддержали ряд городских и областных общественных организаций, областной комитет по социальной защите. Всех, кто работает с уязвимыми группами, очень беспокоит ситуация, которая сложилась сегодня в области с подобными преступлениями. Таким образом, проект "Вместе против мошенников" – это во многом партнерский проект, успешность которого зависит от активности всех вовлеченных сторон, от активности самих граждан», – рассказали организаторы.

«Мы ждем тех, кто готов поделиться своими историями. Мы убеждены, что в борьбе с мошенниками одним их главных показателей успеха является предупреждение о новых схемах, максимальная информированность уязвимых групп, описание и разбор таких случаев. Наша практика проведения профилактических бесед с пожилыми людьми, показывает, что лучше всего воспринимается информация не от официальных источников, а живые истории людей, рассказанные неформально», – отметила руководитель проекта Неля Лебедева.

Реализация проекта будет способствовать повышению правовой грамотности целевых групп, способствовать профилактике преступлений, связанных с мошенничеством, формированию у групп риска установок на безопасное финансовое поведение. Средства на реализацию проекта предоставлены Фондом президентских грантов, напомнили в организации.