Общество

Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области

Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего COVID-19 унес жизни 1499 жителей региона.

За прошедшие сутки в регионе выявили 760 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего - 81563. В настоящее время на лечении находятся 9124 жителей Псковской области. Из них 8671 - на амбулаторном и 453 - на стационарном.

Вылечился от коронавируса 181 житель региона. Всего - 73125.

Статистика заболеваемости по районам Псковской области:

Псков – 26210/136

Великие Луки – 13467/171

Бежаницкий район – 1014/20

Великолукский район – 2200/42

Гдовский район – 1269/17

Дедовичский район – 1893/41

Дновский район – 629/8

Красногородский район – 761/1

Куньинский район – 755/9

Локнянский район – 771/12

Невельский район – 3464/61

Новоржевский район – 903

Новосокольнический район – 2440/42

Опочецкий район – 2574/1

Островский район – 3531/53

Палкинский район – 756

Печорский район – 1839/29

Плюсский район – 1257

Порховский район – 2645/42

Псковский район – 6641/19

Пустошкинский район – 948/28

Пушкиногорский район – 956/11

Пыталовский район – 934/17

Себежский район – 1909

Струго-Красненский район – 1248

Усвятский район – 503

Иногородние (с 30.12.2020) - 46