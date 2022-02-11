Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Всего COVID-19 унес жизни 1499 жителей региона.
За прошедшие сутки в регионе выявили 760 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего - 81563. В настоящее время на лечении находятся 9124 жителей Псковской области. Из них 8671 - на амбулаторном и 453 - на стационарном.
Вылечился от коронавируса 181 житель региона. Всего - 73125.
Статистика заболеваемости по районам Псковской области:
Псков – 26210/136
Великие Луки – 13467/171
Бежаницкий район – 1014/20
Великолукский район – 2200/42
Гдовский район – 1269/17
Дедовичский район – 1893/41
Дновский район – 629/8
Красногородский район – 761/1
Куньинский район – 755/9
Локнянский район – 771/12
Невельский район – 3464/61
Новоржевский район – 903
Новосокольнический район – 2440/42
Опочецкий район – 2574/1
Островский район – 3531/53
Палкинский район – 756
Печорский район – 1839/29
Плюсский район – 1257
Порховский район – 2645/42
Псковский район – 6641/19
Пустошкинский район – 948/28
Пушкиногорский район – 956/11
Пыталовский район – 934/17
Себежский район – 1909
Струго-Красненский район – 1248
Усвятский район – 503
Иногородние (с 30.12.2020) - 46