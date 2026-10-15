Станислав Стармолотов: Народный фронт - это еще один канал, чтобы слышать чаяния горожан

Народный фронт Псковской области важен, как еще один канал, позволяющий услышать псковичей. Такое мнение высказал временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов по итогу встречи с руководителем регионального исполкома Народного фронта Виктором Остренко.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

«Народный фронт активно работает с обращениями граждан, которые поступают на прямую линию президента и в систему "ОНФ.Помощь". Это преимущественно те случаи, когда налицо социальная несправедливость, нарушение прав, а также ситуации, когда людям нужна поддержка в сложных жизненных обстоятельствах», - отметил Станислав Стармолотов.

Он пояснил, что в фокусе внимания общественного движения – выполнение поручений президента по вопросам защиты здоровья населения и контроля деятельности учреждений здравоохранения, образования, безопасности детства и реализации программ в сфере демографии.

«Так же без внимания не остаются и вопросы благоустройства территорий, организации доступной среды, сферы ЖКХ и другие. Для нашей работы эти направления особенно важны и ещё один канал, позволяющий услышать "голос народа", станет ценным подспорьем», - подчеркнул Станислав Стармолотов.

Также он отметил, что отдельным направлением деятельности Народного фронта является сбор средств на закупку материалов, спецоборудования и техники для участников специальной военной операции.

«Сбор "Всё для Победы!" помогает обеспечивать максимально эффективное и безопасное выполнение боевых задач нашими земляками. Учитывая, что в Пскове расположена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, такая работа имеет особое значение для нашего города. Мы планируем развивать сотрудничество в этом направлении. Выстроили систему коммуникации и взаимодействия по проектам и инициативам, которые будут полезны жителям Пскова», - заключил Станислав Стармолотов.