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Станислав Стармолотов: Народный фронт - это еще один канал, чтобы слышать чаяния горожан

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Народный фронт Псковской области важен, как еще один канал, позволяющий услышать псковичей. Такое мнение высказал временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов по итогу встречи с руководителем регионального исполкома Народного фронта Виктором Остренко.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

«Народный фронт активно работает с обращениями граждан, которые поступают на прямую линию президента и в систему "ОНФ.Помощь". Это преимущественно те случаи, когда налицо социальная несправедливость, нарушение прав, а также ситуации, когда людям нужна поддержка в сложных жизненных обстоятельствах», - отметил Станислав Стармолотов.

Он пояснил, что в фокусе внимания общественного движения – выполнение поручений президента по вопросам защиты здоровья населения и контроля деятельности учреждений здравоохранения, образования, безопасности детства и реализации программ в сфере демографии. 

«Так же без внимания не остаются и вопросы благоустройства территорий, организации доступной среды, сферы ЖКХ и другие. Для нашей работы эти направления особенно важны и ещё один канал, позволяющий услышать "голос народа", станет ценным подспорьем», - подчеркнул Станислав Стармолотов.

Также он отметил, что отдельным направлением деятельности Народного фронта является сбор средств на закупку материалов, спецоборудования и техники для участников специальной военной операции.

 

«Сбор "Всё для Победы!" помогает обеспечивать максимально эффективное и безопасное выполнение боевых задач нашими земляками. Учитывая, что в Пскове расположена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, такая работа имеет особое значение для нашего города. Мы планируем развивать сотрудничество в этом направлении. Выстроили систему коммуникации и взаимодействия по проектам и инициативам, которые будут полезны жителям Пскова», - заключил Станислав Стармолотов.

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