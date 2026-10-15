Территория возможностей, или Как устроиться на работу за три минуты

Знакомство с работодателями и даже общение с ними в формате «быстрых свиданий», почти магическая визуализация своей будущей карьеры и практическая диагностика компетенций — это и многое другое ожидало школьников и студентов на масштабном мероприятии «День Профразвития: найди себя в Псковской области», которое стартовало 15 октября в Пскове. Организаторами выступили Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и региональное министерство труда.

О том, какие вакансии предлагают местные компании юным соискателям, как нарисовать свою будущую карьеру и устроиться на работу за три минуты - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Праздник в Доме молодежи

В Псковском Доме молодежи, который стал площадкой для проведения масштабного события, был полный аншлаг. Мероприятие собрало множество школьников, студентов и просто молодых людей, которым интересна тема трудоустройства. На количество участников мероприятия обратили внимание даже в расположившейся поблизости кофейне. «Сегодня какой-то праздник в Доме молодежи», - заметили сотрудники.

Надо сказать, что организаторы сделали все возможное, чтобы серьезное мероприятие прошло непринужденно и было интересным для каждого участника. Сориентироваться в многочисленных локациях гостям Дня Профразвития помогала Лиза Матрешка — известная псковская певица, которая встречала посетителей в фойе здания.

После регистрации школьники и студенты сразу могли погрузиться в знакомство с многочисленными профессиями, которые можно освоить в нашей области, на выставке региональных работодателей. На двух площадках разместилось около 20 местных компаний и организаций.

Так, Псковский филиал компании «Россети Северо-Запад» предлагал студентам пройти обучение по специальности «Электросетевая энергетика». «Рассказываем о наших плюсах для тех, кто идет по целевому направлению. Также мы приглашаем на работу после окончания обучения. Компании нужны электромонтёры, диспетчеры. Конечно, нам нужны сотрудники с профильным образованием, но тех, кто хочет влиться в нашу команду, мы готовы переобучить за наш счет», - рассказала Надежда Ровинская, специалист по подбору кадров компании.

«Так как мы крупнейший дистрибьютор продуктов питания в нашем регионе, вакансий у нас довольно много. Есть как офисные вакансии, так и рабочие. Есть большой отдел логистики, куда тоже мы молодёжь очень любим брать. Для ребят, которые ищут рабочие профессии, у нас есть возможность работать на складе», - сообщила руководитель отдела кадров ГК «Мега Холод» Лина Лукина, заметив, что компания приготовила для участников мероприятия блиц-опрос с призами в виде своей продукции — мороженого.

Лина Лукина подчеркнула, что компания всегда принимает участие в ярмарках вакансий, но на таком крупном мероприятии впервые. «Наша компания держит курс именно на молодёжь, потому что будущее за ними», - сказала она.

Сотрудницы по подбору кадров лесопромышленного комплекса «Шелонь» Юлия и Александра отметили, что ориентируются не только на начинающих специалистов, но и на опытных. «Лесопромышленный комплекс предлагает разные вакансии для опытных профессионалов (заместитель главного энергетика, инженер по автоматизированной системе управления, специалист по связям с общественностью), а также для начинающих специалистов (операторы на производство, укладчики, рабочие зелёного хозяйства). Готовы предложить вакансии не только на постоянной основе, но и подработку на лето. Обеспечиваем жильем», - рассказали они. На стенде компании была представлена и продукция, и защитные каски, которые с удовольствием примеряли школьники.

Еще большей популярностью пользовались стенды военных и таможенников. Ребята могли примерить обмундирование отряда СОБР, а также протестировать ТСТК - технические средства таможенного контроля, которые помогают сотрудникам «просвечивать» багаж, грузы, транспортные средства.

Мы выбираем, нас выбирают

На втором этаже Дома молодежи были организованы не менее интересные и полезные активности. Каждый мог сфотографироваться для резюме или визуализировать свою карьерную мечту, сделав коллаж из соответствующих образов. Ничего мистического — просто планы и желания, которые вполне могут сбыться, если настойчиво идти к своей цели.

Чтобы помочь молодым людям сориентироваться в мире профессий, на одной из площадок проводилось тестирование. «Для школьников это максимально актуально, потому что очень многие ещё не знают, какая профессия подходит. Также профориентирование подходит и для студентов, если они сомневаются, что выбрали направление правильно или хотят получить дополнительное образование. Это может быть полезно и для взрослых, если кто-то хочет сменить профессию. Мы помогаем людям найти ту профессию, которая будет им интересна», - рассказала Анастасия Солонович, ведущий психолог кадрового центра «Работа России».

Кадровый центр «Работа России» предлагает как детям, так и взрослым индивидуальную профориентацию, на которую можно предварительно записаться на портале организации.

А на площадке этажом выше каждый участник мог побывать на настоящих собеседованиях, которые проходили в формате быстрых встреч. На знакомство представителя компании и потенциального сотрудника давалось всего три минуты. Возможно ли за такой короткий промежуток времени произвести впечатление на работодателя и заинтересовать работника? Организаторы говорят, что да. Например, по итогам подобной встречи в Ижевске на местное предприятие пришли около 30 новых сотрудников.

Удастся ли псковским организациям в рамках таких «быстрых свиданий» найти молодые перспективные кадры, пока неизвестно. Но отзывы участников - самые положительные. «Впечатление - просто потрясающее! Здесь столько партнёров и работодателей. Все дружелюбные, отвечают абсолютно на любые вопросы: о перспективах, о готовности обучать. И много интересного мерча! Замечательное событие», - сказала участница мероприятия, псковская студентка Полина.

Ожидания и возможности

Центральным событием Дня Профразвития стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь в Пскове. Возможности: точки соприкосновения». Ее участниками стали министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова, министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев, заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева и руководитель направления профессионального развития президентской платформы Кристина Зорина.

Министр зачитала приветствие в адрес участников форума от губернатора Михаила Ведерникова. «День профразвития стал частью проектов «Россия — страна возможностей» и «Регион для молодых». Такая поддержка федеральных коллег позволяет тиражировать лучшие практики страны в нашей области. Сегодня для вас будут представлены не просто лекции, а реальные инструменты для вхождения в профессию. Сегодня молодёжь становится важным участником общественной жизни. Реализует социальные проекты, участвует в голосовании, в волонтёрской деятельности, выигрывает региональные и федеральные гранты. Ваши амбиции, идеи и желания менять мир вокруг себя дорогого стоят. И мы заинтересованы в том, чтобы вы нашли себя именно в Псковской области», - процитировала Алена Трунова слова главы региона.

Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева отметила, что большая команда работает «для того, чтобы после сегодняшнего дня действительно ни у кого не осталось сомнений, что Россия — страна возможностей и Псковская область — территория возможностей. Думаю, что сегодня каждый уйдёт с чем-то новым, и мы готовы поделиться действительно интересными наработками», - сказала она.

В рамках панельной дискуссии были представлены результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей — в опросе приняли участие более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний. Например, выяснилось, что большинство молодых жителей Пскова оставаться в своем родном регионе мотивирует «достойный доход с учетом более низкой стоимости жизни».

Мнения спикеров на этот счет разделились. Алена Трунова выбрала ответ «комфорт небольшого города». «Для меня важно видеться с близкими. За обеденный перерыв на работе, например, могу успеть встретиться с родителями. Но наша совместная задача с системой образования и работодателями - обрисовать начинающему специалисту понятный карьерный путь внутри одной компании. Я понимаю, что для ребят это очень важно», - сказала она..

Дмитрий Яковлев выбрал третий пункт — карьерные возможности. «На примере нашего министерства: молодые ребята могут достаточно быстро сделать карьеру. Карьера внутри организации - тенденция небольших городов, здесь начинающие специалисты могут достаточно быстро вырасти до руководителя отдела, до заместителя руководителя и так далее», - заметил он.

По мнению Екатерины Мальцевой, небольшие города имеют всю необходимую инфраструктуру для высокого качества жизни: «Мне кажется, это достаточно сильный аргумент. Еще я бы добавила возможность создавать семью и растить своих детей - давайте говорить откровенно, это дешевле в регионах, чем в Москве или в Санкт-Петербурге», - отметила она.

Другие вопросы касались графика работы, ожидаемого уровня зарплаты на старте. Ответы не удивили — молодежь предпочитает гибкий график и высокую зарплату — 50 -100 тысяч рублей. «Мы знаем, что порядка 70% работодателей действительно фиксируют проблему, связанную с набором молодых специалистов, именно в том, что есть завышенные ожидания по заработной плате», - констатировала Екатерина Мальцева.

При этом эксперт отметила, что ребенку, подростку, молодому человеку очень важно объяснить, что возможность быстрее заработать есть, но это простые профессии (курьер, официант). Гораздо лучше — выстраивать карьеру, когда на начальном этапе получаешь не так много, но есть перспективы для развития. «Очень важно молодым специалистам на первом этапе показывать реальные возможности с реальными циф