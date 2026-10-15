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Великолукский суд заключил под стражу беглянку, уклонившуюся от наказания

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Великолукский городской суд заключил под стражу местную жительницу, которая уклонилась от самостоятельной поездки в колонию-поселение. Таким образом суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

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Отмечается, что это уже второй подобный инцидент в Великих Луках за последние сутки. Накануне суд арестовал другую беглянку, которую инспекторы вычислили и задержали.

История великолучанки началась в мае 2024 года, когда суд признал ее виновной в краже и отправил отбывать наказание в колонию-поселение. Там она провела год и восемь месяцев — до ноября 2025-го года. За примерное поведение оставшуюся часть срока суд заменил на ограничение свободы.

Однако женщина не сделала выводов и начала систематически нарушать установленные правила. В апреле 2026 года суд вернул ей лишение свободы. Осужденная должна была за счет государства самостоятельно доехать до колонии-поселения, но вместо этого предпочла скрыться. Инспекторы УИИ объявили ее в розыск.

14 октября сотрудники инспекции ее вычислили и задержали прямо на территории Великих Лук.

По итогам заседания суд заключил женщину под стражу. В ближайшее время конвой сопроводит ее в колонию-поселение, где она продолжит отбывать назначенное наказание.

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