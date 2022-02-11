Общество

Кафе со стрит-фудом открылось в псковском аэропорту

Кафе со стрит-фудом в Псковском международном аэропорту имени княгини Ольги открылось для пассажиров, жителей и гостей города. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«Сейчас меню состоит из стритфуда, десертов и напитков. Постепенно ассортимент будет расширяться, и к лету планируется запустить бизнец-ланчи и основные блюда. Отлаживается и время работы заведения общепита – пока оно подстраивается под рейсы, а с лета рассматривается возможность круглосуточного обслуживания пассажиров», - отметил глава региона.

Готовить повара будут на месте. В кафе есть своя кухня и все необходимое оборудование.

«В планах – обустроить в зоне вылета уголок отдыха, где пассажиры смогут перекусить бутербродами с напитками или заказать блюда из основного меню. Сотрудники кафе принесут их прямо в зону вылета. Наш аэропорт становится всё более современным и удобным», - заключил глава региона.