Общество

Тепло и интенсивный дождь прогнозируют синоптики в Псковской области

Приход тепла в Псковскую область прогнозируют синоптики. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В ближайшие два дня ожидаются положительные температуры днем, до +4 градусов, и отрицательные температуры ночью.

Тепло придет в Псковскую область с 16 по 19 февраля, когда и ночью, и днем будут держаться положительные температуры. При этом будут выпадать достаточно интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказала синоптик.

Тем не менее, апрельской погоду назвать еще нельзя, отметила Тала Нещадимова. «Это не апрель, не "травка зеленеет, солнышко блестит". Затем, после всплеска, мы вернемся к той погоде, которую отмечаем сейчас: положительные температуры днем и отрицательные ночью», - подчеркнула начальник Псковского гидрометцентра.

Ветер прогнозируется южных и западных направлений.

«Такое повышение температуры воздуха, даже до +4 градусов Цельсия, в феврале в последние годы для нас не является аномалией», - заключила Тала Нещадимова.