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Памятную встречу в честь воссоединения новых регионов с Россией провели в Великих Луках

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Мероприятие «Сила в единстве», приуроченное ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией прошло в Городском Доме культуры имени Ленина в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

В мероприятии приняли участие представители администрации города Великие Луки, члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции, сотрудники учреждений культуры, школьники и студенты, а также семьи с детьми.

В рамках встречи городской Дом культуры имени Ленина совместно с краеведческим музеем Великих Лук организовал показ документального фильма «Украина: как свои стали чужими?». Картина рассказывает о жизни жителей Донбасса и событиях, происходивших в регионе.

 

Фильм был предоставлен в рамках международного проекта «Территория Победы» Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Одной из частей мероприятия стало вручение общественных наград жителям города за помощь участникам специальной военной операции.

Встреча объединила представителей разных поколений и стала площадкой для разговора об исторических событиях, памяти и гражданской поддержке.

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