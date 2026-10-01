Александр Козловский передал оргтехнику и подарки ветеранам Великих Лук ко Дню пожилого человека

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с фондом «Земляки» и активистами «Единой России» исполнил просьбы команды Великолукского дома ветеранов и передал учреждению необходимую оргтехнику, угощения и головные уборы для женщин ко Дню пожилого человека. Об этом парламентарий сообщил в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Александра Козловского в Max

Александр Козловский подчеркнул, что уважение к старшему поколению представляет собой уважение к истории, корням и жизненному опыту, который передаётся из поколения в поколение. «У людей старшего поколения есть то, чего невозможно приобрести ни за какие деньги. Это жизненный опыт, мудрость и память о времени, которое формировало нашу страну. Поэтому забота о старших должна заключаться в конкретных поступках, внимании и участии», - отметил он.

Депутат также отметил, что за каждым таким обращением стоят конкретные люди, их повседневные заботы и простые, но важные желания: «И наша задача — быть рядом, слышать, помогать и делать жизнь старшего поколения комфортнее».

Александр Козловский отдельно поблагодарил руководство и весь коллектив Великолукского дома ветеранов. Он указал, что каждый день сотрудники заботятся о людях старшего поколения, создают для них уют, помогают в повседневных делах, поддерживают и просто остаются рядом. «Такая работа требует не только профессионализма, но и большого человеческого тепла, терпения и внимания», - добавил парламентарий.

Секретарь регионального отделения партии также отметил братьев Камо и Карена Хчеянов, которые предоставили головные уборы для женщин. Депутат сообщил, что они регулярно оказывают благотворительную помощь, не первый раз поддерживают социальные проекты и неоднократно вносили свой вклад в гуманитарную миссию «Единой России», помогая жителям новых регионов и участникам специальной военной операции.