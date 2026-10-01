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В ПсковГУ стартовал ежегодный конкурс на звание лучшего института

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Все институты Псковского государственного университета, а также команды Передовой инженерной школы и колледжа с сентября по апрель будут бороться за звание лучших, зарабатывая баллы в спорте, киберспорте, интеллектуальных играх и творчестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Участники соревнований будут состязаться в четырех дисциплинах. Все структурные подразделения вуза примут полноценное участие в этих состязаниях на протяжении всего учебного года, подчеркнули в учебном заведении.

 

«В прошлом году победу одержал ИГУМ. Посмотрим, кому достанется переходящий кубок в этом году», - отметили в университете.

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