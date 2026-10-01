T2 упростил процесс саморегистрации SIM-карты в мобильном приложении

Т2, российский оператор мобильной связи, исключил лишние шаги при самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении. Теперь для подписания договора клиентам не нужно устанавливать специальные сервис – все действия с документом, включая выпуск подписи, проходят в «Госуслугах». Это позволило сократить количество шагов и сделать процесс подключения удобнее для абонентов.

Фото: Т2

Т2 стал первым оператором на российском рынке, который реализовал бесшовный сценарий саморегистрации SIM-карты. Клиент проходит весь процесс в мобильном приложении Т2, а подписание договора происходит через «Госуслуги» – без установки отдельных сервисов. Раньше для завершения процедуры требовалось дополнительно скачивать и настраивать «Госключ», что удлиняло путь клиента и требовало лишних временных затрат. Теперь все этапы подключения проходят в привычном интерфейсе оператора, а выпуск подписи и подписание договора происходят в «Госуслугах» – приложение, которое уже есть у большинства пользователей.

Изменение встроено в общий подход Т2 по упрощению клиентских путей. Оператор последовательно оптимизирует цифровые сервисы, чтобы рутинные процессы вроде подключения связи занимали минимум времени и усилий.