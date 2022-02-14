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Общество

Паспортизацию избирательных участков ведут в Псковской области

14.02.2022 17:03|ПсковКомментариев: 0

В территориальных избирательных комиссиях Псковской области ведется работа по актуализации паспортов избирательных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Территориальные избирательные комиссии ведут паспортизацию избирательных участков с целью упорядочения сведений о помещениях для голосования, выявления возможных недостатков с целью их своевременного устранения, а также в целях совершенствования работы участковых избирательных комиссий, открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий.

«В паспорт заносится любая информация, которая так или иначе может быть использована в период проведения избирательной кампании. Данная информация необходима для изготовления достаточного количества бюллетеней, приглашений на выборы, заявлений для голосования вне помещения для голосования, сувениров для впервые голосующих избирателей, закупки антисептических средств и средств индивидуальной защиты в период выборной кампании», - говорится в сообщении.

Также на основании этой информации выполняются нормы по обеспечению избирательного участка необходимым количеством технологического оборудования.

Теги: #облизбирком
Источник: Псковская Лента Новостей
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