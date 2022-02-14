Общество

На 13 конкурсных мест в Молодежном парламенте претендует 21 человек

В региональном парламенте начался завершающий этап формирования нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов – комиссия приступила к отбору кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В собеседовании с конкурсантами в режиме видео-конференц-связи приняли участие вице-спикеры Собрания Виктор Остренко, Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян, председатели парламентских комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов, руководитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский, представители органов исполнительной власти.

«Наша главная задача – определить, насколько молодой человек мотивирован на участие в общественно-политической жизни и активную деятельность в Молодежном парламенте», - обозначил основной критерий отбора куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко.

На 13 конкурсных мест в Молодежном парламенте претендует 21 человек, из них лишь двое работали в предшествующем составе.

Требования к опытным претендентам и новичкам одинаковые – каждый проект оценивается по десятибалльной системе.

Тематика вопросов, волнующих представителей молодого поколения, разнообразна: вовлечение сельской молодежи в общественную жизнь, развитие среднего профессионального образования, трудоустройство молодых специалистов, благоустройство территорий.

Работа конкурсной комиссии продлится еще два дня. К зачислению в Молодежный парламент будет рекомендовано 13 человек, набравших наивысшие баллы в рейтинговом порядке. Окончательный список нового состава Молодежного парламента утвердит депутатский корпус на сессии регионального парламента.

Напомним, Молодежный парламент формируется сроком на два года. Новый состав будет состоять из 26 человек, а не из 44, как раньше. Уменьшение численности проведено по аналогии с сокращением депутатского корпуса – согласно новой схеме территориального деления Псковской области на избирательные округа выборы в седьмой созыв областного Собрания проходили в 13 одномандатных округах, еще 13 депутатов вошли в состав регионального парламента по партийным спискам. В Молодежном парламенте 13 человек уже делегировали региональные отделения политических партий, входящих в состав Псковского областного Собрания депутатов, еще 13 мест будет распределено по результатам конкурсного отбора.