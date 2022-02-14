Общество

Жителям Псковской области напомнили про правило «золотого часа»

В экстремальной ситуации важен не только профессионализм спасателей, но и время. Десятки лет известно о существовании понятия «золотого часа» - времени, когда здоровье попавшего в критическое положение человека балансирует на грани жизни и смерти, тот момент, когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Об этом жителям Псковской области напомнили в региональном управлении МЧС России.

«Человек устроен природой так, что при внезапных и серьезных повреждениях компенсаторные функции организма максимально эффективно поддерживают стабильное состояние примерно в течение одного часа. После этого наступает период постепенного истощения запасов прочности и организм "выключает" менее нужные участки тела, стремясь обеспечить остатками жизненных сил работу мозга», - пояснили в регуправлении МЧС.

По словам специалистов, именно в течение первого часа после несчастного случая оказание медицинской помощи наиболее эффективно и позволяет минимизировать развитие опасных осложнений. По прошествии этого времени усилий для стабилизации состояния придется прилагать намного больше.

«Если вы стали очевидцем происшествия с пострадавшими, жизнь и судьба конкретного человека во многом могут зависеть от грамотности ваших действий. Постарайтесь максимально сохранить драгоценные секунды и минуты "золотого часа"», - призвали в ведомстве.

Для этого спасатели рекомендуют:

сообщить о происшествии по телефону: 01, 101 или 112, указать точный адрес - улицу и номер дома, ближайшего к месту происшествия. За городом - общеизвестные ориентиры места происшествия и пути подъезда к нему. Рассказать о характере происшествия, наличии и состоянии пострадавших. Назвать себя и сообщить свой номер телефона;

обязательно сообщить об имеющихся дополнительных опасностях, особенно, если речь идет о ДТП с перевозчиками опасных грузов;

осмотреть пострадавшего. При необходимости и наличии навыков оказать ему первую доврачебную помощь.

«В целях предотвращения у пострадавшего паники и посттравматического расстройства здоровья, постарайтесь оказать ему эмоциональную поддержку: создать атмосферу доверия, понимания, заинтересованности, при которой оказывающий помощь принимает пострадавшего, его личностную человеческую ценность независимо от того, какими качествами он обладает», - советуют в МЧС.

Если характер травм незначителен и пострадавшего можно транспортировать, его рекомендуют отправить попутным транспортом в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. «Таким образом вы сможете обеспечить максимальные шансы человека на выживание и реабилитацию», - подчеркнули в ведомстве.