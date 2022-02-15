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Общество

Псковичей приглашают к участию в программе «Стратегический резерв 2022»

15.02.2022 16:02|ПсковКомментариев: 0

Стартовала всероссийская молодежная программа Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв 2022». 14 февраля начался набор на I ступень, на которой участников ждет конкурсный отбор, квест, затем - окружной этап, тестирование и федеральный этап. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Всероссийская молодежная программа ФНПР - это обучающий проект для профсоюзной молодежи, который проводится ежегодно, это возможность реализовать свой потенциал как профактивиста и предложить идеи для улучшения социально-экономического положения членов профсоюзов. В 2021 году программу прошли свыше 1300 молодых профактивистов из всех регионов страны.

«От активной деятельности молодежи в профсоюзной среде сегодня зависит отношение к человеку труда завтра. Последние годы ФНПР проводит широкомасштабные федеральные мероприятия, которые имеют стратегическое значение для всех нас. Молодые профактивисты – это основа нашего кадрового резерва, который составит будущее профсоюзов», - заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков в обращении к участникам финального этапа программы в 2021 году.

Требования к участникам:

  • членство в профсоюзе – членской организации ФНПР или сотрудничающем с Федерацией на основе заключенного договора;
  • возраст до 35 лет включительно на момент электронной регистрации (если участник регистрируется на I ступень и в текущем году ему исполняется 36 лет, он вправе принять участие в мероприятиях I ступени, но без права перехода на II ступень).

Зарегистрироваться можно на сайте.

Теги: #профсоюзы #программа #ФНПР
Источник: Псковская Лента Новостей
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