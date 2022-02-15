Псковичей приглашают к участию в программе «Стратегический резерв 2022»

Стартовала всероссийская молодежная программа Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв 2022». 14 февраля начался набор на I ступень, на которой участников ждет конкурсный отбор, квест, затем - окружной этап, тестирование и федеральный этап. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Всероссийская молодежная программа ФНПР - это обучающий проект для профсоюзной молодежи, который проводится ежегодно, это возможность реализовать свой потенциал как профактивиста и предложить идеи для улучшения социально-экономического положения членов профсоюзов. В 2021 году программу прошли свыше 1300 молодых профактивистов из всех регионов страны.
Требования к участникам:
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