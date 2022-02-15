Общество

Новый способ информирования о долгах назвали в псковской налоговой

Жители Псковской области могут получать СМС о наличии задолженности по налогам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС России по Псковской области.

С согласия псковичей налоговая в качестве одного из способов информирования о наличии недоимки, задолженности по пеням, штрафам, процентам использует СМС или E-mail. Воспользоваться этими способами налогоплательщик может, направив свое согласие на индивидуальное информирование через сервис - «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Для этого необходимо внести соответствующие сведения в блоке «Контактная информация - Настройки» профиля личного кабинета. Затем нужно указать вид решения (согласие или отказ на информирование), вид уведомления (уведомлять по номеру телефона или по электронной почте) и подтвердить согласие, подписав его электронно-цифровой подписью.

«Уплата налогов в установленный законодательством срок, а также раннее, самостоятельное погашение уже имеющейся задолженности имеет ряд преимуществ. Это избавит от негативных последствий неуплаты налогов, в том числе принудительного взыскания через службу судебных приставов», - отметили в налоговой службе.