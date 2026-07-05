 
Общество

В российских сёлах растёт спрос на коней из‑за ситуации с топливом 

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В России около тысячи лошадей избежали бойни на фоне роста цен на топливо. Сельчане всё чаще выбирают четвероногих «помощников» вместо автомобилей. По данным Mash, продажи скакунов у некоторых заводчиков выросли в разы.

Если раньше лошадь могла ждать покупателя 2–3 месяца, то сейчас за месяц бронируют по 7–8 животных.

Расходы тоже есть: копыта расчищают примерно раз в полтора месяца (~3к рублей), подковы меняют раз в два месяца за тысячу, нужны сено (2–3к), подкормки (~5к) и ветеринар (~6к/год). Но для многих сельских жителей даже с этими тратами сивка-бурка оказалась выгоднее автомобиля.

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