Общество

Более 90% пациентов псковской инфекционки довольны услугами амбулаторного центра - опрос

Аналитики Псковской областной инфекционной клинической больницы подвели итоги социального опроса о работе амбулаторного центра, который проводился 10 февраля в соцсетях. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Фото: Instagram-аккаунт Псковской областной инфекционной клинической больницы

В опросе приняли участие 113 пользователей. Так, 94% из них ответили, что довольны услугами амбулаторного центра, а 6% выразили недовольство.

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Кроме того, 67% опрошенных заявили, что пользуются платными медицинскими услугами амбулаторного центра. Еще 11% от числа всех респондентов ответили, что получают услуги по ОМС. А 22% пользователей не пользуются платными услугами.