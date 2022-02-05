Пациенты оценили соблюдение этики в псковской инфекционке почти на 99%

Аналитики Псковской областной инфекционной больницы провели анализ социологического опроса (анкетирования) 300 пациентов (20% от общего числа), проходивших лечение в шести инфекционных отделениях стационара города Пскова в январе. Целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг, сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.
В результате, была получена следующая статистическая информация:
«Отношение граждан к условиям нахождения в стационаре Псковской областной инфекционной клинической больницы преимущественно положительное. В целом, уровень оказания медицинских услуг в январе 2022 года пациенты оценили на 98,6 %», - говорится в сообщении.
В 80 анкетах пациенты инициативно написали благодарственные слова врачам и медицинскому персоналу.