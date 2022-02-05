Общество

Пациенты оценили соблюдение этики в псковской инфекционке почти на 99%

Аналитики Псковской областной инфекционной больницы провели анализ социологического опроса (анкетирования) 300 пациентов (20% от общего числа), проходивших лечение в шести инфекционных отделениях стационара города Пскова в январе. Целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг, сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

В результате, была получена следующая статистическая информация:

оказанную врачебную помощь пациенты оценили на 99 %;

помощь, оказанную средним и младшим медицинским персоналом, пациенты оценили на 99,1 %;

качество поддержания внутреннего порядка в палате пациенты оценили на 98,9 %;

питание в лечебном учреждении пациенты оценили на 97,4 %;

соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала пациенты оценили на 98,9%.

«Отношение граждан к условиям нахождения в стационаре Псковской областной инфекционной клинической больницы преимущественно положительное. В целом, уровень оказания медицинских услуг в январе 2022 года пациенты оценили на 98,6 %», - говорится в сообщении.

В 80 анкетах пациенты инициативно написали благодарственные слова врачам и медицинскому персоналу.