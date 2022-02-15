Общество

Новые правила выплаты надбавки к пенсии за «сельский стаж» разъяснили псковичам

С 1 января пенсионеры, которым установлена доплата за «сельский стаж», при переезде из сельской местности в город не будут терять повышенную выплату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

В отделении пояснили, что до 2021 года дополнительную надбавку к пенсии получали неработающие пенсионеры, имеющие 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве и проживающие на селе, при этом с 2022 года статус сельского жителя больше не является обязательным условием для продолжения выплаты: она сохранится и при переезде в город.

Тем, кому при переезде доплата была снята, ее вернут. При этом никаких заявлений писать в Пенсионный фонд не нужно. Все сделают автоматически. Поскольку условия получения надбавки для «новых» пенсионеров остаются прежними, до момента ее назначения в город переезжать нельзя.

В 2022 году размер сельской надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии 1 641,08 рубля в месяц.

При подсчете стажа, дающего сельским жителям право на повышенную пенсию, учитывается работа в колхозах, совхозах, на других сельскохозяйственных предприятиях и в организациях при условии занятости в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства.

Например, она полагается вышедшим на пенсию агрономам, трактористам, ветеринарам или пчеловодам. Всего в списке свыше 500 должностей и профессий. Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности, обратили внимание в ПФР.

В Псковской области сельскую надбавку сейчас получают свыше шести тысяч пенсионеров.