Общество

Комплексную дезинфекцию провели на железнодорожном вокзале Пскова

Комплексную дезинфекцию провели на железнодорожном вокзале Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

«В рамках профилактических мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу провела комплексную дезинфекцию вокзала станции Псков-Пассажирский. Общая площадь обработанных поверхностей составила 3 175 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Для обработки помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных, уточнили в организации. Дезинфекцию провели во всех помещениях вокзалов, включая служебные.

«На вокзале Октябрьской магистрали реализованы противовирусные мероприятия, которые включают в себя усиленную уборку с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений, нанесение специальной разметки и навигации для соблюдения социальной дистанции», = добавили в пресс-службе железной дороги.